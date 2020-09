Berlusconi verlässt Mailänder Spital

Berlusconi hatte kürzlich seine Erkrankung an Covid-19 als „schlimmste Erfahrung meines Lebens“ bezeichnet ( STOL hat berichtet ).Trotz der Heimquarantäne werde er weiterhin seine Wahlkampagne für seine rechtskonservative Partei Forza Italia in Hinblick auf die Regional- und Teilkommunalwahlen am 20. und 21. September fortführen, berichteten Mitarbeiter Berlusconis.Zu den genesenen Patienten der San Raffaele-Klinik zählt auch der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore. Nach einem Spitalsaufenthalt und einer zweiwöchigen Quarantäne in Mailand wurde der 70-jährige Briatore zweimal negativ getestet, berichteten italienische Medien.

apa