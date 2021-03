Berlusconi verlässt nach medizinischen Checks Klinik in Mailand

Der TV-Tycoon war zu Routinekontrollen ins Spital gebracht worden. Er wird sich jetzt in seiner Residenz in Arcore bei Mailand erholen, verlautete aus der Forza Italia, der konservativen Regierungspartei Berlusconis. Wegen seines Krankenhausaufenthalts konnte der 84-Jährige am Mittwoch nicht an einer Gerichtsverhandlung in Mailand teilnehmen, berichtete sein Anwalt Federico Cecconi. Der Großunternehmer steht wegen Zeugenbestechung in Zusammenhang mit der sogenannten Ruby-Affäre in Mailand vor Gericht.

apa