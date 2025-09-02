Der gebürtige Sizilianer Fede war über viele Jahre eine der bekanntesten Fernsehpersönlichkeiten Italiens und galt als enger Vertrauter und glühender Unterstützer des früheren Ministerpräsidenten und Medienunternehmers Berlusconi. Seine Karriere als Nachrichtenmoderator und Journalist begann er 1961 bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt RAI. 1989 wechselte er zu Berlusconis Medienholding Fininvest.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207752_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nFede wegen parteiischer Berichterstattung umstritten<\/h3>Als Chefmoderator der Nachrichtensendung des Berlusconi-Senders TG4 machte er sich einen Namen – allerdings nicht ohne Kontroversen. Besonders seine offen parteiische Berichterstattung zugunsten des 1994 in die Politik eingestiegenen Berlusconi rief immer wieder Kritik der Mitte-Links-Opposition hervor. Fede verbrachte seinen Urlaub oft gemeinsam mit Berlusconi – ihre enge Freundschaft prägte nicht nur sein Leben, sondern auch sein öffentliches Bild.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207755_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach seiner journalistischen Karriere geriet Fede mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Unter anderem wurde er im Zusammenhang mit dem sogenannten „Ruby-Prozess“ verurteilt: Er soll an der Organisation von Partys mit Prostituierten im Anwesen Berlusconis in Arcore beteiligt gewesen sein, an denen auch die damals noch minderjährige Escort-Dame Ruby teilgenommen hat. Fede soll die Prostitution bei den sogenannten „Bunga-Bunga“-Festen in Berlusconis Villa begünstigt und organisiert haben. Dafür wurde er im Jahr 2019 rechtskräftig zu vier Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt. Aufgrund seines hohen Alters konnte er die Strafe jedoch im Hausarrest verbüßen.