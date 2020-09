Berlusconi weiter auf dem Weg der Besserung

Berlusconi war am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 gezeigt hatte. Er war Anfang der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem er von einem Urlaub in seiner Luxusvilla auf Sardinien zurückgekehrt war.Seine 54-jährige Tochter Marina , seine 36-jährige Tochter Barbara, sein 31-jähriger Sohn Luigi sowie seine Lebensgefährtin Marta Fascina haben sich ebenfalls infiziert.Berlusconis Einweisung ins Krankenhaus hatte am Freitag die Schlagzeilen der italienischen Zeitungen beherrscht ( STOL hat berichtet ). Trotz seiner 83 Jahre verfügt der zu den reichsten Männern des Landes gehörende Unternehmer immer noch über großen politischen Einfluss dank seiner Rolle als Gründer und Chef der oppositionellen Partei Forza Italia.

apa