Berlusconis gesundheitlicher Zustand verbessert sich

Die Therapien, denen der 86-Jährige unterzogen wird, zeigten die erwarteten Ergebnisse, hieß es am Donnerstag in einer von seinen Ärzten unterzeichneten Mitteilung der Mailänder Klinik San Raffaele.„In den letzten 72 Stunden kam es zu einer weiteren stetigen Verbesserung der Atem- und Nierenfunktion mit einer wirksamen Eindämmung der Leukozytose und des Entzündungssyndroms“, schrieb Berlusconis Arzt Alberto Zangrillo. Berlusconi soll weiterhin auf der Intensivstation wegen einer Lungenentzündung und chronischer Leukämie behandelt werden.Berlusconi, der von 1994 bis 2011 mit Unterbrechungen insgesamt 4 Regierungen vorgestanden war, ist vor 8 Tagen in die Mailänder Klinik eingeliefert worden. Anfangs war die Rede von Herz-Kreislauf- und Atemproblemen. Nachdem bekannt geworden war, dass Berlusconi an einer chronischen Leukämie erkrankt sei, meldeten italienische Medien, er habe bereits eine Chemotherapie begonnen.