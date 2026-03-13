Marset war seit Juli 2023 auf der Flucht, als er kurz vor einer Polizeirazzia aus seinem Haus in Santa Cruz de la Sierra floh. Nun wurde er den Angaben zufolge in der ostbolivianischen Stadt gefasst, wo laut dem Bericht eines Korrespondenten hunderte Polizisten im Einsatz waren.<BR \/><BR \/>Der fußballverrückte Marset wusch die Erträge seines Drogenhandels nach Erkenntnissen der Ermittler, indem er unterklassige Profi-Mannschaften in Lateinamerika und auch Europa kaufte und sponserte - und sich sogar selbst in die Startaufstellung stellte. Laut einem Bericht der „Washington Post“ aus dem Jahr 2024 kennzeichnete er seine Drogenlieferungen mit dem Aufdruck „Der König des Südens“.