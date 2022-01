Berühmte Marmorklippe auf Sizilien von Vandalen verunstaltet

Eine berühmte sizilianische Klippe aus weißem Marmor, die in den Romanen des Kommissars Montalbano des bekannten Schriftstellers Andrea Camilleri erwähnt wird, ist am Wochenende mit rotem Pulver beschmutzt worden. Untersuchungen ergaben, dass das Pulver, mit dem die „Scala dei Turchi“ (auf Deutsch „Treppe der Türken“) an der Südküste Siziliens verunstaltet wurde, aus Eisenoxid bestand.