In der Talkshow „Piers Morgan Uncensored“ zeigte sich die 72-Jährige sichtlich erschüttert. Noch immer ringt sie mit dem Geschehen vom 22. Juli 2025, als der frühere „Black Sabbath“-Frontmann im Alter von 76 Jahren im gemeinsamen Anwesen in Buckinghamshire starb. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/heavy-metal-ikone-ozzy-osbourne-gestorben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a><BR \/><BR \/>„Er war die ganze Nacht wach und immer wieder im Bad“, erzählt Sharon unter Tränen. „Gegen halb fünf sagte er: „Wach auf.“ Ich meinte nur: „Ich bin schon wach, du hast mich geweckt.“<h3>\r\n„Küsse mich, halt mich fest“<\/h3>Dann sprach Ozzy jene Worte, die sie nie vergessen wird: „Küss mich. Halt mich fest.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248138_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Es waren die letzten Worte, die Sharon von ihm hörte. Nur zwanzig Minuten später blieb sein Herz stehen.<h3>\r\nTod beim Training: Ozzy Osbourne stirbt auf dem Crosstrainer<\/h3>Trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustands wollte Ozzy auch an diesem Morgen nicht auf sein Training verzichten. Drei Lungenentzündungen hatte er in dem Jahr bereits überstanden – doch seine Disziplin war ungebrochen.<BR \/><BR \/>„Er bestand darauf, weiterzumachen“, sagt Sharon. Fast täglich habe er eineinhalb Stunden auf dem Crosstrainer trainiert. Kurz nach Beginn der Einheit hörte Sharon einen Schrei. „Ich rannte die Treppe hinunter – und da lag er.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248141_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Sanitäter versuchten, ihn zu reanimieren. „Ich sagte nur: „Lasst ihn liegen. Ihr könnt nichts mehr tun.“ Ozzy Osbourne erlitt einen Herzstillstand. Er wurde noch per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten.<h3>\r\nÄrzte warnten: „Wenn Sie diese Show machen, war’s das“<\/h3>Rückblickend glaubt Sharon, dass Ozzy seinen Tod kommen sah. „Er war dieses Jahr so krank – wirklich sehr, sehr krank“, erzählt sie. Als das Paar nach England zurückkehrte, übernahm ein neues Ärzteteam seine Behandlung. Deren Chefarzt warnte ihn eindringlich: „Wenn Sie diese Show machen, war’s das. Sie werden das nicht überstehen.“<BR \/><BR \/>Doch Ozzy wollte sich nicht schonen. Am 5. Juli 2025 stand er noch einmal auf der Bühne – in Birmingham, der Stadt, in der seine Karriere begann. Es war sein Abschiedskonzert. Zwei Wochen später war er tot.<BR \/><BR \/>Der Musiker hinterließ sechs Kinder – drei davon stammen aus seiner ersten Ehe mit Thelma Riley.<h3>\r\nSharon Osbourne: „Ich wünschte, ich hätte ihn öfters umarmt“<\/h3>Am Ende des Gesprächs mit Piers Morgan zeigt sich Sharon verletzlich wie nie zuvor. Ihre Stimme bricht, als sie sagt: „Ich wünschte, ich hätte ihm öfter gesagt, dass ich ihn liebe. Ich wünschte, ich hätte ihn fester umarmt.“<BR \/><BR \/>Es sind Worte, die den Schmerz einer Frau spiegeln, die jahrzehntelang an der Seite eines Mannes lebte, der wie kein anderer das Rockgeschäft prägte – und der sich selbst auf der Zielgeraden nicht bremsen ließ.