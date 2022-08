Berührender Abschied von Corinna und Alex in Niederlana

Dekan P. Peter Unterhofer OT, der dem Trauergottesdienst vorstand, spendete der Trauergemeinde Trost und Zuversicht im christlichen Glauben: „Wenn uns Menschen so plötzlich entrissen werden, dann ist das wohl einem Erdbeben gleich, das die Herzen und unser Leben erschüttert“, betonte er.Das Warum dieses Schicksals verbinde in der Stunde des Abschieds miteinander und schmerze zutiefst. „Dieses Warum, dieser Schmerz können und dürfen wir Gott hinhalten und um Kraft bitten“, betonte Dekan Unterhofer. „Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes – weder Tod noch Leben. Gott geht mit uns, in jeder Lebenssituation ist er uns nahe.“Berührend war beim Trauergottesdienst der Rückblick in Bildern auf das Leben der beiden Verstorben zum Lied „Amoi seg' ma uns wieder“ von Andreas Gabalier. Alex Höller und Corinna Bernard werden am Pfarrfriedhof in Niederlana ihre letzte Ruhe finden.