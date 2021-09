Berufe im Tourismus und Handwerk: Ein Überblick für Schüler

Die Vertreterin der Junghandwerker im lvh Elisabeth Mahlknecht hat die Schüler der Mittelschule in Latsch über die verschiedenen Berufe, die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten und berufliche Werdegänge im Handwerk informiert. Auch waren 2 Handwerker aus Latsch zu Gast.lvh-Ortsobmann Andreas Nagl und der gelernte Schlosser Hansjörg Pircher erzählten den Jugendlichen aus ihrer Berufspraxis: „Schön an unserem Beruf ist die große Vielfalt. Wir stehen jeden Tag vor neuen Herausforderungen und lernen bei jedem Auftrag etwas dazu – schöner kann ein Beruf nicht sein.“Ebenso bieten die Berufe im Hotel- und Gastgewerbe zahlreiche Möglichkeiten. Anhand aktueller Statistiken wurde ein Einblick in den Tourismus gegeben und die Aufgabenbereiche unterschiedlicher Berufe im Hotel- und Gastgewerbe vorgestellt.„Uns jungen Hoteliers und Gastwirten ist es besonders wichtig, den Jugendlichen von der dualen Ausbildung in einer der Berufsschulen oder von der Ausbildung in einer der ausgezeichneten Hotelfachschulen Südtirols zu berichten“, sagt HGJ-Obmann Daniel Schölzhorn.

