Berufe im Tourismus und Handwerk: Ein Überblick für Schüler

Elisabeth Mahlknecht, die Vertreterin der Junghandwerkern im lvh, hat die Schüler der Mittelschule Naturns über die zahlreichen Möglichkeiten informiert, die das Südtiroler Handwerk bietet. Begeistert waren die Schüler besonders von den WorldSkills.Interessiert waren die Schüler vor allem an den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten. Was man mit der qualitativen Ausbildung, Fleiß und Engagement erreichen kann, beweisen die Kandidaten der nationalen Berufsmeisterschaft WorldSkills Italy und der EuroSkills immer wieder. Die Besten dürfen sogar zu der Weltmeisterschaft der Berufe, um sich mit Teilnehmern aus der ganzen Welt zu messen.Des Weiteren überzeugte Dietmar Hofer, HGV-Ortsobmann und Inhaber der Pizzeria Hofer, die Jugendlichen mit Einblicken in den Berufsalltag im Bereich Hotel und Gastgewerbe.Im Rahmen der Berufsinformationskampagne wurde den Schülern ein umfassender Einblick in Bereich Küche, Service, Rezeption und Management gegeben. „Die Schüler zu informieren ist sehr wichtig. Der nächste Schritt sollte sein, die zukünftigen Mitarbeiter auch weiterhin für das Hotelier- und Gastgewerbe zu begeistern“, sagte Dietmar Hofer.

stol