Berufsfeuerwehr: Anzahl der Einsätze auf Rekordhoch

Bei einer Gefahrgutübung am Dienstag, worauf die Berufsfeuerwehr im vergangenen Jahr ein besonderes Augenmerk gelegt hat, war STOL live mit dabei und hat anschließend Oberbrandinspektor Hansjörg Elsler zum Interview gebeten.





Wie er berichtet, ist die Zahl der Einsätze mit 3.341 Einsätzen im Vergleich zum letzten Jahr um 180 Einsätze angestiegen. Dies seien 9.15 Einsätze pro Tag.Brandeinsätze selbst allerdings gehen seit Jahren zurück. So waren dies im Jahr 2019 nur 19 Prozent aller Einsätze inklusive Fehlalarme.as Tätigkeitsfeld verschiebe sich immer mehr in den technischen Bereich, wie etwa Arbeitsunfälle, Kran-und Rüsteinsätze oder Umwelteinsätze, so Elsler.Besonders in Erinnerung bleibt der Berufsfeuerwehr laut Elsler der 6. August 2019, als ein schweres Unwetter mit Sturmböen und Hagelschauer über Bozen zog und starke Schäden an Häusern, Landwirtschaft und Infrastrukturen anrichtete. Innerhalb weniger Stunden waren 140 Einsätze abzuarbeiten.Wie Oberbrandinspektor Hansjörg Elsler im STOL-Interview erklärt, zählen zu den kuriosesten Einsätzen meist die Tierrettungen. Es war von allem etwas dabei: Die Rettung einer Möve , ein Frosch, der sich in eine Wohnung verirrt hat oder eine Spinne am Oberboden. Immer war die Berufsfeuerwehr zur Stelle.Zu den größten Herausforderungen zählt Elsler die Nachbesetzung der offenen Stellen. Aufgrund von Pensionierungen sind derzeit sage und schreibe11 Stellen frei. Elsler hofft auf einen baldigen Wettbewerb, um das fehlende Personal „aufzufüllen“.

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

vs