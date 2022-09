Berufsfeuerwehr Bozen auf dem Oktoberfest in München

Bei eingehenden Notrufen in italienischer Sprache konnte ein Bozner Feuerwehrkollege dazugeschaltet werden, damit die Abfrage schneller und effizienter erfolgen konnte. - Foto: © Oktoberfest BF München

Das „Oktoberfest“ in München wird als das „größte Volksfest der Welt“ bezeichnet und findet heuer nach 2-jähriger Auszeit wieder statt. Am zweiten und dritten Wiesn-Wochenende besuchen traditionell tausende italienischsprachige Besucher das Oktoberfest.Seit über 10 Jahren unterstützt die Berufsfeuerwehr Bozen die Kollegen in München beim Abarbeiten der Notfälle und Notsituationen. Nimmt an diesen Wochenenden ein Münchner Disponent einen Notruf in italienischer Sprache entgegen, so kann sich der Bozner Kollege vor Ort mit ins Gespräch einschalten und die gezielte Abfrage in Italienisch übernehmen.An 2 Wochenenden garantieren jeweils 3 Kollegen der Berufsfeuerwehr Bozen in der integrierten Leitstelle (ILST) der Stadt München den Übersetzungsdienst rund um die Uhr und werden bei Bedarf auch vor Ort eingesetzt. Die Leitstelle ist Ansprechpartner für den gesamten Rettungsdienst der Stadt München und ist bei der Feuerwehr angesiedelt.Mit diesem Projekt, mit dem noch schneller und effizienter ein Rettungseinsatz abgewickelt werden kann, versucht man nicht nur die Zusammenarbeit zu verbessern, sondern man erreicht dadurch auch ein besseres gegenseitiges Kennenlernen und so eine Verbesserung der Zusammenarbeit für das ganze Jahr zwischen den beiden Einsatzzentralen.