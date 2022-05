Berufsinformationskampagne erfolgreich durchgeführt

Die Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse der Mittelschule St. Felix/Nonsberg. - Foto: © hgj





„Das Quiz war ganz schön kniffelig. Wir hätten nie gedacht, dass wir alle Fragen richtig beantwortet haben“, verrieten die Schülerinnen und Schüler der strahlenden Siegerklasse 3E aus Latsch, denen der Gutschein persönlich überreicht wurde.



Sehr positive Rückmeldungen erhielten die HGJ und die Junghandwerker auch vonseiten der Direktoren und Professoren der Mittelschulen, die durch ihre aktive Unterstützung wesentlich zum Erfolg der Berufsinformationskampagne beigetragen haben.





Über 3000 Mittelschulabgänger hatten bis Mitte Februar die Möglichkeit, sich für einen Ausbildungsweg zu entscheiden. Damit die Jugendlichen vor ihrer Berufswahl möglichst umfangreich informiert werden, besuchten die Junghandwerker im lvh und die HGJ gemeinsam alle Mittelschulen Südtirols. Mit einem interaktiven Vortrag an der Schule gestalteten die Vertreterinnen der beiden Verbände anschaulich und praxisnah die mehr als 60 Besuche in den Mittelschulen.Dabei stellten sie die unterschiedlichen praktischen Berufsfelder vor und informierten über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten. „Uns war es sehr wichtig, die Schülerinnen und Schüler auch in diesem herausfordernden Jahr zu unterstützen und aufzuzeigen, was das Hotel- und Gastgewerbe und das Handwerk zu bieten haben“, betonen HGJ-Obmann Daniel Schölzhorn und Alexander Dallio, Landesobmann der Junghandwerker im lvh Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister.Unter allen Klassen wurde ein Quiz verteilt. Zu den glücklichen Gewinnern zählen in diesem Jahr die Klassen 3B der Mittelschule Gossensaß, 3E der Mittelschule Latsch und die 2. Klasse der Mittelschule St. Felix/Nonsberg.