Berufsquiz-Gewinner online gekürt

Tausende Mittelschulabgänger hatten bis zum 15. Februar die Möglichkeit, sich für einen Ausbildungsweg zu entscheiden. Damit die Absolventen vor ihrer Berufswahl möglichst umfangreich informiert werden, besuchten die Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) und die Junghandwerker vom Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister (lvh) gemeinsam die Mittelschulen Südtirols.Auch ehrenamtliche Funktionäre nahmen an den Besuchen in den Mittelschulen teil und stellten die unterschiedlichsten praktischen Berufsfelder vor. Gleichzeitig erhielten die Jugendlichen Informationen rund um die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten. Viele Schulen beteiligten sich auch an den Betriebsbesichtigungen, bei denen die Inhaber von Handwerks- und Gastbetrieben die interessierten Jugendlichen durch ihren Betrieb führten.„Es ist außerordentlich wichtig, den Schülern unseren Arbeitsalltag sowie die notwendigen Voraussetzungen, einen Betrieb zu führen, zu veranschaulichen. Der Bezug zur Praxis spielt eine große Rolle“, bekräftigen Jasmin Fischnaller (lvh) und Hannes Gamper (HGJ).17 Schulbesuche mussten aufgrund von Covid-19 absagt werden. Diese Schüler bekamen die Vorträge digital aufbereitet und erhielten somit trotz außergewöhnlicher Situation Einblick in die Berufswelt der beiden Sektoren.Unter allen teilnehmenden Klassen wurde ein Quiz verteilt. Die Schüler der Klasse 3A der Mittelschule Terlan, die Klasse 2E der Mittelschule Sarntal und die Klasse 2B der Mittelschule Sand in Taufers konnten alle Fragen richtig beantworten und verdienten sich somit einen Gutschein in Höhe von 150 Euro. Dieser Gutschein wurde den Gewinnern erstmals online übergeben.Die Klasse 2B der Mittelschule Sand in Taufers beispielsweise hat sich sehr gefreut: „Für einige von uns Schülern war es das erste Mal, dass wir überhaupt was gewonnen haben, umso größer war die Freude. Im kommenden Schuljahr werden wir gemeinsam entscheiden, wofür wir das Geld verwenden werden.“Sehr positive Rückmeldungen erhielten die HGJ und die Junghandwerker auch von Seiten der Direktoren sowie Professoren der Mittelschulen, die durch ihre aktive Unterstützung wesentlich zum Erfolg der Berufsinformationskampagne beigetragen haben.

lvh/stol