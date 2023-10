Berufung | Heute ist die Verteidigung am Zug

Laura Perselli und Peter Neumair verschwanden am Abend des 4. Jänner 2021 spurlos aus ihrer gemeinsam mit Sohn Benno bewohnten Wohnung in der Runkelsteiner Straße 22 in Bozen. 25 Tage später wurde Benno Neumair unter Mordverdacht festgenommen. Hier können Sie alles zum Fall nachlesen.