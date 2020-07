Berufungsprozess gegen Mullah Krekar startet

Am Freitag beginnt um 9.30 Uhr der Berufungsprozess gegen Mullah Krekar und 5 mutmaßliche Getreue. Der Prozess findet nach strengen Covid-Regeln statt. Nur das Gericht und die Prozessparteien sind beim Start des Berufungsprozesses zugelassen. Mullah Krekar wird aus seiner Gefängniszelle zugeschaltet. Im Einsatz steht ein Großaufgebot der Polizei.Krekar war im Juli 2019 vom Bozner Schwurgericht in Abwesenheit zu 12 Jahren Haft verurteilt worden, weil er ein Terrornetzwerk mit Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geleitet haben soll.Nach seiner Verhaftung wegen internationalem Terrorismus wurde Krekar an Italien ausgeliefert. ( STOL hat berichtet

stol/d