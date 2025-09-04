Bei einer Verkehrskontrolle in Eppan haben die Carabinieri einen eigentlich beschlagnahmten Kleintransporter gestoppt. Der Kleintransporter fiel den Beamten laut Aussendung aufgrund seiner verdächtigen Fahrweise auf. <BR \/><BR \/>Eine genauere Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug schon zuvor wegen schwerer Verstöße desselben Lenkers eingezogen worden war. Dennoch hatte der Mann es wohl eigenmächtig wieder in Besitz genommen und steuerte es – trotz fehlender Fahrerlaubnis und ohne gültige Versicherung – durch die Ortschaft.<h3>\r\nBeifahrer trug Kokain bei sich<\/h3>Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stießen die Carabinieri im Kofferraum auf zwei Messer, einen Dolch und eine Schere. Zudem führte der Beifahrer eine geringe Menge Kokain mit sich.<BR \/><BR \/>Die Ordnungskräfte beschlagnahmten das Fahrzeug erneut. Der Fahrer wurde für mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung belangt und zusätzlich wegen „unerlaubtem Mitführen einer Waffe“ sowie „Unterschlagung“ angezeigt. <BR \/><BR \/>Der Beifahrer muss sich wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zum Eigengebrauch verantworten.