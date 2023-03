Beschneiungsverbot: „Zum Beschneien ist es sowieso zu warm“

Marketing-Direktor von Dolomiti Superski, Marco Pappalardo. - Foto: © privat

Verordnung kommt jedes Jahr

„ Das Wasser für die Schneeproduktion wird nicht gestohlen. ” — Marco Pappalardo

Die künstliche Beschneiung ist zu Beginn der Wintersaison wichtig.

„Künstliche Beschneiung verbraucht nicht viel Wasser“

Angesichts der 18 Monate andauernden Trockenheit ist der Wasserabfluss in Südtirols Flüssen nahe dem historischen Minimum. Um Engpässe in der Trinkwasserversorgung zu vermeiden und die Wasserressourcen im Land sowie in den Nachbarregionen zu schonen, hat Landeshauptmann Arno Kompatscher einen Aufruf zur Einsparung von Wasser erlassen.Mit der Verordnung wurde die künstliche Beschneiung verboten. Einige Skigebiete in Südtirol haben aber noch mehrere Wochen geöffnet. So sollte die geplante Ski-Saison bei Dolomiti Superski noch mindestens bis zum 11. April dauern. Muss Dolomiti Superski nun früher schließen, weil ihnen der Schnee ausgeht?„Nein“, sagt der Marketing-Direktor von Dolomiti Superski, Marco Pappalardo. „Wir beschneien schon seit Wochen nicht mehr. Das ist auch ganz normal. Die künstliche Beschneiung ist zu Beginn der Saison enorm wichtig, um die Grundlagen vorzubereiten. Danach wird sie noch maximal 4 Tage in Anspruch genommen. Jetzt sind wir am Ende der Wintersaison und es gibt keinen Bedarf mehr.“Die Verordnung, die die künstliche Beschneiung verbietet, komme jedes Jahr, sagt Pappalardo – meistens Ende April. „Aus verständlichen Gründen hat man die Verordnung heuer vorgezogen. Man hätte aber sowieso nicht beschneit, weil die Temperaturen zu hoch sind und der Schnee, der auf den Pisten liegt, ausreicht.“Die Situation habe sich zu den vergangenen Jahren also nicht geändert. Das Saisonende ist am 11. April und werde aufgrund der Verordnung nicht vorgezogen. Einige Skianlagen könnten sogar noch länger geöffnet haben, sagt Pappalardo.Für die kommenden Wintersaisons gebe es Pläne, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. Diese Pläne gebe es aber schon länger und seien unabhängig von der jetzigen Dürre erstellt worden, so Pappalardo.„Die Menge an Wasser, die man für die Schneeproduktion braucht, ist im Vergleich zum Wasserverbrauch in der Landwirtschaft sowieso verschwindet gering. Außerdem wird das Wasser, das für die Beschneiung verwendet wird, nicht gestohlen, weil es in den Wasserkreislauf zurückfließt“, erklärt Pappalardo.