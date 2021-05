Besinnungsweg der Jungschar: Martinsweg in Glaning erneuert

Der Martinsweg befindet sich im Gemeindegebiet von Jenesien in der Fraktion Glaning. Der bekannte Heilige Martin ist der Patron von Glaning. Seine Lebensgeschichte zieht sich als inhaltlicher „rote Faden“ durch die gesamte Weggestaltung.Die Stationen wurden durch die Nutzung sowie durch Unwetter beschädigt und im April 2021, das erste Mal seit 13 Jahren, erneuert. „Besonderer Dank gilt dem Amt für Jugendarbeit des Landes Südtirol, dem Tourismusverein Jenesien, der Diözese Bozen-Brixen, der Stiftung Südtiroler Sparkasse, der Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft, dem Gasthof Noafer, dem Gasthaus Locher und dem Gasthaus Plattner, die die Renovierung durch finanzielle Unterstützung möglich gemacht haben“, erklärt die Jungschar in einer Aussendung.„Der Martinsweg wird seit seiner Errichtung von sehr vielen Familien besucht. Wir freuen uns sehr, dass der Besinnungsweg nun im neuen Glanz erscheint und von vielen Kindern besucht und erlebt werden kann. Gerade jetzt ist er ein ideales Ausflugsziel, denn Südtirol und die Natur entdecken könnte momentan nicht passender sein, auch im Sinne unseres Jahresthemas Schatzkiste Natur“, so Julia Leimstädtner, 1. Vorsitzende der Jungschar.Der rund 3 Kilometer lange Rundweg ist ein kindgerecht, einfach und naturnah gestalteter Besinnungsweg. Die Gestaltung des Weges ist gemeinschaftsfördernd und lädt die Besucherinnen und Besucher zum gemeinsamen Erleben, Beten, Singen und Reden ein.Mit Hilfe von verschiedenen Elementen, wie den Fußspuren, der Steinliege, dem Labyrinth, dem Vater-Unser-Stein oder dem wunderschönen Aussichtspunkt können Kinder sowie Erwachsene das Leben des Heiligen Martin und vielleicht auch ihr eigenes besser „be-greifen“ und kennenlernen.Am Beginn des Martinsweges befinden sich eine große Infotafel sowie ein Holzfach mit methodischen Begleitheften zum Mitnehmen. Als Ausgangspunkt für den Martinsweg eignet sich das Gasthaus Plattner in Glaning.

