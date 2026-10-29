Angehalten wurden die drei Männer im Rahmen von drei separaten Kontrollen auf dem Gemeindegebiet. Bei einem 24-jährigen Marokkaner wurden dabei psychotrope Wirkstoffe ohne ärztliches Rezept sichergestellt. Er erhielt eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zwecke des Handels. <BR \/><BR \/>Ein 37-jähriger Algerier wurde hingegen beobachtet, wie er versuchte, ein Messer und Kokain zu verstecken. Bei der anschließenden Personendurchsuchung fanden die Beamten außerdem Psychopharmaka und eine auf eine andere Person ausgestellte Gesundheitskarte. Der Mann wurde wegen mutmaßlichen Drogenhandels, unbefugten Mitführens gefährlicher Gegenstände sowie wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. <BR \/><BR \/>Ebenso eine Anzeige wegen des Mitführens gefährlicher Gegenstände kassierte schließlich ein 32-jähriger Afghane ohne rechtmäßige Aufenthaltsgenehmigung. Nachdem ein entsprechender Hinweis auf eine Auseinandersetzung eingegangen war, stoppte ihn die Polizei mit einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser, welches er im Ärmel seiner Jacke versteckt hatte.