Mit Gewalt die Eingangstür aufgebrochen, die Kasse geleert und rasch wieder das Weite gesucht: Gerade einmal 20 Sekunden dauerte der Einbruch in den Nalser Dorfladen in der Nacht auf Donnerstag. Der Schaden ist groß. Noch schwerer wiegt jedoch die Verunsicherung unter den Bürgern von Nals, wo dreiste Einbrüche wie dieser mittlerweile zum Alltag gehören.<BR \/><BR \/>Walter Rauch ist der Besitzer des Dorfladens, einem kleinen Lebensmittelgeschäft in Nals mit langer Geschichte. Bedrückt schildert er uns die Ereignisse der vergangenen Nacht. <BR \/><BR \/>Gegen 2.34 Uhr geht der Alarm los. Rauch, der im Stock über dem Dorfladen wohnt, bemerkt ihn zuerst gar nicht. „Meine Frau hat mich geweckt und darauf hingewiesen“, erzählt er.<BR \/><BR \/>Rauch befürchtet das Schlimmste: Rasch greift er nach einem Stock, der im Schlafzimmer liegt, um sich notfalls verteidigen zu können. Dann hastet er die Treppe hinunter, durch die Haustür und vor seinen Laden. Die Eingangstür steht offen, die Filiale ist verwüstet, doch von den mutmaßlichen Dieben fehlt jede Spur. „Vielleicht ist es besser, dass ich ihnen nicht begegnet bin“, sagt Rauch.<h3>\r\nKleine Beute, aber großer Sachschaden<\/h3>Nicht einmal 20 Sekunden hat der Einbruch in den Nalser Dorfladen gedauert, wie der Blick auf die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigt. Zwei Täter sollen involviert gewesen sein: Einer wartete in einem weißen Pkw auf der anderen Straßenseite, der zweite verschaffte sich gewaltvoll Zutritt in den Dorfladen, brach die Kasse auf und raubte das Geld.<BR \/><BR \/>Die Beute beträgt rund 250 Euro, der entstandene Schaden ist um einiges höher. „Man fühlt sich hilflos“, betont Rauch. Ein Gefühl, das in Nals viele teilen, wie sich herausstellt.<BR \/><BR \/>Stammkunde Bernhard Geier, der gerade an der Kasse bezahlt, erklärt sich bereit, mit uns zu sprechen. Er wohnt nur wenige hundert Meter entfernt in der Nalser Handwerkerzone. „Auch bei mir wurde in den letzten Jahren zweimal eingebrochen, immer rund um die Weihnachtsfeiertage“, ärgert sich Geier. <BR \/><BR \/> Einbrüche scheinen in Nals fast schon Alltag zu sein. Erst an Silvester war es zu einer Reihe von Vorfällen gekommen, wie Rauch und Geier weiter berichten – so auch in der Wohnung von Rauchs Vater. Nur zwei Gehminuten vom Dorfladen entfernt, befindet sich eine Apotheke. Auch hier haben Unbekannte Anfang Jänner probiert einzubrechen, der Schaden an der zersplitterten Eingangstür ist nach wie vor klar erkennbar.<BR \/><BR \/>Die Nalser sind verärgert, genauso wie verunsichert. „Abends ist kaum jemand die Runde, Bürger haben Angst“, weiß Rauch. Trotzdem findet er abschließend lobende Worte für die Ordnungskräfte, die umgehend nach seinem Notruf eintrafen, um den Tatbestand aufzunehmen und Videomaterial auszuwerten. Die Ermittlungen laufen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1271058_image" \/><\/div>\r\n