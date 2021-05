Besondere Auszeichnung für das Engagement in der Corona-Krise

Der Regierungskommisär, Präfekt Vito Cusumano, begrüßte die Anwesenden und erinnerte an die Wichtigkeit dieser Auszeichnung vor allem in den schwierigen Zeiten der Corona Krise. Die Auszeichnung stehe symbolisch für einen wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau.Unter Anweisung des Ministerratspräsidiums wurden Horand Meier, Barbara Siri, Romeo La Selva, Massimiliano Cigolini, Antonio Prencipe und Antonio Losito mit der Auszeichnung als „Cavaliere“ gewürdigt. Diese Ehrenzeichen werden bekanntlich für besondere Verdienste um die Nation, sowie lange und herausragende Dienste in zivilen und militärischen Laufbahnen verliehen.Die Verleihung der Verdienstorden wurde vom Regierungskommisär, Präfekt Vito Cusumano im Beisein der Landeshauptmannstellvertreterin Landesrätin Waltraud Deeg und des Landesrates Massimo Bessone, des Bürgermeisters von Brixen Peter Brunner, des Bürgermeisters von Toblach Martin Rienzner und des Vizebürgermeisters von Natz Schabs Helmut Plaickner, sowie der Vertreter der obersten Polizei- und Militärkräfte, durchgeführt.

