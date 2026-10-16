Dabei handelte es sich um sogenannte „Altocumulus lenticularis“.<BR \/><BR \/>„Sie entstehen, wenn feuchte Luft in mittleren Höhen auf Bergspitzen trifft und dadurch zu einer Schwingung angeregt wird“, erklärt Florians Wetterseite auf Facebook.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373391_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die auffälligen, linsenförmigen Wolken waren an verschiedenen Orten über Südtirol zu beobachten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373394_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373397_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373400_image" \/><\/div>