Besonderer Geburtstag: Bisher 8 Schalttag-Babys in Südtirol

2 Babys kamen in Bozen auf die Welt, 3 in Meran, ein Baby in Brixen und 2 in Bruneck.Höchstwahrscheinlich werden heute noch einige weitere Babys das Licht der Welt erblicken, in Schlanders etwa erwarte man in den nächsten Stunden einen neuen Erdenbürger.Wann diese Kinder in Zukunft ihren Geburtstag feiern, wenn eben kein Schaltjahr ist, bleibt ihnen selbst überlassen. Manche wählen den 28. Februar, andere den 1. März.Es gibt aber auch Schalttagkinder, die ihren Geburtstag tatsächlich nur dann feiern, wenn der 29. Februar im Kalender steht, also jedes 4. Jahr. Oft finden sich auf der Geburtstagstorte mancher 12-Jähriger nur 3 Kerzen, und Senioren freuen sich 72 Jahre nach ihrer Geburt darüber, an ihrem 18. Geburtstag endlich die Volljährigkeit erreicht zu haben.Wie das Tagblatt „Dolomiten“ auf einer Sonderseite am Samstag berichtet, ärgern sich einige Südtiroler Schaltjahrkinder über dieses „Idiotendatum“ – andere haben gelernt, diesen kuriosen Umstand zu genießen.

