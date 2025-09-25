Alarmiert wurden die Ordnungskräfte durch Gemeindearbeiter, die mit der Pflege der Grünanlagen beschäftigt waren. Die örtliche Polizei rückte sofort aus.<BR \/><BR \/>Anschließend übernahm die Forstbehörde des Trentino. Sie stellte die Haare sicher und entnahm biologische Proben für genetische Analysen. Diese werden nun am Institut für Tierseuchenbekämpfung in Padua untersucht. Ziel ist es, nähere Informationen über das Tier zu gewinnen. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217271_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Autonome Provinz Trient berichtete zudem von einem weiteren Vorfall am heutigen Morgen: Gegen 8.30 Uhr kollidierte ein Auto oberhalb der Ortschaft San Lorenzo in Banale, auf der Straße in Richtung Val d’Ambiez, mit zwei jungen Bären. Die Tiere waren plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen, sodass der Aufprall unvermeidlich war. Nach dem Zusammenstoß flüchteten die beiden jungen Bären in den Wald. Forstbeamte führten gemeinsam mit einer Hundestaffel eine Kontrolle in der Umgebung durch.