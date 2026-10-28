Eine App, um Christinnen und Christen dem Glauben näherzubringen: Das war die Idee hinter dem Programm „Hallow“, das auf Deutsch so viel wie „heilig machen“ heißt. Die Anwendung wurde 2018 in den USA veröffentlicht und wird inzwischen in 150 Ländern genutzt. <BR \/><BR \/>Gegründet wurde „Hallow“ von den drei Katholiken Alex Jones, Erich Kerekes und Alessandro DiSanto. Durch prominente Unterstützung von z. B. Schauspieler Chris Pratt und US-Vizepräsident JD Vance wurde das Programm für Smartphones international bekannt. <BR \/><BR \/>Lesen Sie mehr dazu in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""><\/a> <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen<\/a> Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblattes“.