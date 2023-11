Bestandaufnahme in Dubai: Pariser Klimaziele am Prüfstand

2021 wurde mit dieser „Inventur“ der Klimaziele der einzelnen Nationen („NDC“) begonnen. Um die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu reduzieren reichen sie nicht - das ist bekannt, aber wichtig sei der Stocktake laut UNO trotzdem.Aus dem Bericht der UNFCCC (UNO-Klimarahmenkonvention), der am 14. November publiziert wurde, ging hervor, dass selbst bei Umsetzung aller NDC die Lücke groß ist. So lägen die im Jahr 2030 ausgestoßenen weltweiten Emissionen nur zwei Prozent unter dem Niveau von 2019. Für das 1,5-Grad-Ziel sollte dem Weltklimarat IPCC zufolge jedoch eine Reduktion von 43 Prozent erreicht werden. Die Regierungen würden angesichts der Klimakrise nur „Babyschritte“ machen, lautete die Kritik von UNFCCC-Exekutivsekretär Simon Stiell.Optimismus versprühte einen Tag später hingegen der Gastgeber der COP28 auf seiner Online-Präsenz: Präsident Sultan Ahmed Al Jaber lobte USA und China für ihre ankündigten Bemühungen eine Verdreifachung der Kapazitäten an Erneuerbare Energien auf globaler Ebene bis 2030 zu unterstützen. Die „New York Times“ hielt indes fest, dass in dieser gemeinsamen Ankündigung jener Teil fehlt, der Chinas Stromversorgung ohne fossile Brennstoffe thematisiert.