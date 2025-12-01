Der Sohn alarmierte sofort die Carabinieri, die kurz darauf eintrafen.<BR \/><BR \/>Die Ermittler werten derzeit Aufnahmen aus Überwachungskameras der Umgebung aus, um die Todesumstände zu klären. Als wahrscheinlich gilt nach ersten Einschätzungen ein Fall von Tötung und anschließendem Suizid, andere Spuren werden jedoch nicht ausgeschlossen. Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen fanden die Ermittler nicht; Wertgegenstände scheinen nicht zu fehlen. <BR \/><BR \/>Die Wohnung wurde beschlagnahmt, weitere Untersuchungen sollen klären, ob Schmuck oder andere wertvolle Gegenstände verschwunden sind. Beide Leichen sollen obduziert werden. Bei einer ersten äußeren Untersuchung wurden am Hals des Antiquars Schnittverletzungen festgestellt, am Körper der Frau mehrere Stichwunden, auch im Bauchbereich.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri stellten in der Wohnung ein Küchenmesser sicher, an dessen Griff und an anderen Gegenständen die Spurensicherung nun nach Fingerabdrücken sucht - auch nach solchen einer möglichen dritten Person. Blutspuren fanden die Ermittler an mehreren Stellen der Wohnung, vor allem zwischen Eingang und Wohnzimmer. Das Bild spricht für eine Auseinandersetzung an verschiedenen Orten - entweder für Abwehrversuche der Frau oder, im Fall eines Fremdangriffs, für einen Fluchtversuch der Opfer. Aufschluss erhoffen sich die Ermittler von Überwachungskameras in der Umgebung, die einen möglichen Täter zeigen könnten.<BR \/><BR \/>Im Viertel herrscht Bestürzung. Anwohner beschrieben das Paar als freundlich und hilfsbereit. Nachbarn gaben an, keine Schreie oder verdächtigen Geräusche gehört zu haben. Der Sohn war zur Wohnung gefahren, weil die Eltern telefonisch nicht erreichbar waren - und fand dort ihre Körper.