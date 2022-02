Bestürzung über Tod von Haas: „Sein Lebenswerk besteht weiter“

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich gestern in Montan und weit darüber hinaus die Nachricht, dass der bekannte Weinproduzent Franziskus Haas verstorben war.Seit 1986 führte der 1953 geborene Franziskus Haas das seit 1880 im Familienbesitz befindliche Weingut. Seine große Leidenschaft galt dabei dem Pinot noir bzw. dem Blauburgunder, mit dem er weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden ist. Nicht umsonst wurde er in der Fachpresse als „Blauburgunder König“ tituliert. Daneben widmete sich Franziskus Haas auch dem Lagrein und Merlot und machte sich mit dem Weißweincuvees „Manna“ ebenfalls einen Namen.Für seinen besonderen Beitrag zur Entwicklung des Weinbaus und der Aufwertung der Weinkultur in Italien wurde Franziskus Haas unter anderem die „Gran Medaglia di Cangrande“ verliehen. Haas war zudem ein Pionier beim sparsamen Verwenden von Pflanzenschutzmitteln.Groß ist die Bestürzung über den Tod von Franziskus Haas im Kreise der Kollegen: „Seit nunmehr 3 Jahrzehnten war Franziskus Haas Mitglied des Verbandes der Südtiroler Kellermeister. Der Betrieb, den er von seinem Vater übernommen hat, ist Dank seines Fleißes und seiner Passion zu einem der bekanntesten Südtiroler Weingüter geworden. Franz kennen und schätzen wir als Visionär, unermüdlichen Einzelkämpfer und auch als Sucher, der keine Mühen scheute, um auch neue Wege zu gehen. Franz war nicht nur gut vernetzt, sondern hat auch dazu beigetragen, dass viele junge weinbegeisterte Kollegen bei ihm ausgebildet wurden und er ihnen seine Liebe und Begeisterung für den Wein mitgegeben hat. Wissentlich, dass er sein Wissen und seine Passion auch seinen Lieben weitergegeben hat, wird sein Lebenswerk weiter bestehen“, sagt Hans Terzer, der Doyen der Südtiroler Kellermeister und Kellermeister der Kellerei St. Michael/Eppan.„Franz Haas – Weinmacher, Individualist, Philosoph, Querdenker“, so charakterisiert der Traminer Weinproduzent Martin Foradori seinen langjährigen Weggefährten: „Er war Teil dessen, was den Südtiroler Weinbau heute ausmacht; sein Innovationsgeist und seine akribische Suche nach der Unbekannten bleiben unvergessen. Seine Leistungen für die Südtiroler Weinkultur bleiben uns und den nachfolgenden Generationen erhalten. Danke Franz!“Erschüttert von der Nachricht ist auch der Neumarktner Weinproduzent Günther Giovanett: „Der ,Cescho‘, wie ihn die Freunde in Bozen nannten, war in seinen jungen Jahren ein begeisterter Volleyballspieler und für lange Zeit Trainer der Frauen Volleyball-Mannschaft in Bozen. In Punkto Wein war Franziskus ein Visionär, ein Querdenker und auch ein bisschen Sturkopf im positiven Sinne. Nur so konnte er seine Ziele erreichen. Sein Einsatz galt der Qualitätsmaximierung und sein Streben nach einem Weinideal, dass es vielleicht gar nicht gibt. Denn wenn das momentane Ziel und Ideal eines Weines erreicht war, war Franz doch nicht ganz zufrieden und strebte bereits nach Höherem. Das war Franziskus Franz Haas. Er war ein harter Arbeiter, ein exzellenter Kellermeister und darüber hinaus ein weitsichtiger Unternehmer. Sein Leben hatte Franz dem Blauburgunder verschrieben und er hat mit seinen Blauburgundern Großes erreicht und sich in der internationalen Weinwelt Respekt und Anerkennung erarbeitet. Er wird uns fehlen“, sagt Günther Giovanett.Auch Willi Stürz, der Kellermeister der Kellerei Tramin, zeigt sich erschüttert: „Franziskus hatte sich zeitlebens der Leidenschaft für den Blauburgunder verschrieben. Ein Pionier und Visionär, der jedes einzelne Detail dieser Rebsorte zu ergründen versuchte und mit seinem unermüdlichen Einsatz und seiner Kompetenz die Qualitätsentwicklung des Südtiroler Weinbaues maßgeblich beeinflusst hat“.Groß ist die Trauer auch im Heimatdorf Montan: „Wir sind über den plötzlichen Tod von Franziskus Haas zutiefst betroffen. Mit Franziskus Haas verlieren wir einen Unternehmer, der die Kellerei Franz Haas als Vorzeigebetrieb mit internationalem Ansehen und hohem Bekanntheitsgrad weit über die Südtiroler Grenzen hinaus geführt hat. Seiner Frau Luisa und den Kindern Franz und Sophia gilt unser tiefstes Mitgefühl“, sagt die Montaner Bürgermeisterin Monika Delvai Hilber.

