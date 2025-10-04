Im Gasthof Schweizerhof wurden Steger und seine rund 100 Gäste von Bezirksmajor Thomas Innerhofer herzlich begrüßt. Das Treffen bot nicht nur Gelegenheit zum gemeinsamen Essen und Austausch, sondern auch zur Reflexion über die Bedeutung von Heimat und Freiheit.<BR \/><BR \/>Steger hatte sein Buch „Die Puschtra Buibm“ mitgebracht und berichtete daraus eindrucksvoll: Vom Freiheitskampf der 1960er Jahre, von der Feuernacht bis zu den Guerillaaktionen seiner „Buibm“. Seit jener Zeit ist ihm die Einreise nach Südtirol verwehrt – ein italienischer Haftbefehl besteht bis heute. Auch im Exil setzte er den Freiheitskampf auf friedliche Weise mit zahlreichen Initiativen fort. Besonders hob er die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Schützenbund hervor.<BR \/><BR \/>Zum Abschluss würdigten die Teilnehmer Siegfried Steger für seinen Einsatz und überreichten ihm als Zeichen der Verbundenheit eine Schützenscheibe.