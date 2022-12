Besuch beim Auswärtsspiel des FC-Südtirol bringt 16.600 Euro

Großer Spendenmarathon am Freitag

Mit der Versteigerung eines Besuchs beim Auswärtsspiel des FC-Südtirol in Cagliari gehen die Auktionen auch schon wieder zu Ende. Für 15.100 Euro ersteigerte ein Fußballfan, der anonym bleiben will, dieses besondere Sporterlebnis. Die Mannschaft legt nochmal 1500 Euro drauf, sodass die letzte Versteigerung heuer die stolze Summe von 16.600 Euro für den guten Zweck einbringt.Am morgigen Freitag sind die Radiosender „Südtirol 1“ und „Radio Tirol“ am Zug. Mit dem großen Spendenmarathon wollen sie Geld für Bedürftige sammeln.14 Stunden lang wird im Programm der beiden Sender über das Hilfsprojekt berichtet und zum Spenden aufgerufen.Unter der grünen Nummer 800 832 890 oder über das Internet unter www.suedtirolhilft.org können Spendenzusagen gemacht oder Spenden mittels Kreditkarte oder Internetbanking durchgeführt werden.