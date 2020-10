Besuche in Geburtshilfe ausgesetzt – Väter dürfen bei Geburt dabei sein

Die größte Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe in Südtirol – am Krankenhaus Bozen – ist Bezugspunkt für schwierige Schwangerschaftsverläufe und arbeitet eng mit der Frühgeborenenintensivstation zusammen. Dies bedingt noch größere Sorgfalt bei den Besuchern: Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wurde beschlossen, dass bis auf weiteres keine Besuche mehr in der Geburtshilfe zugelassen sind.