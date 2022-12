Betagte Mutter getötet, Vater schwer verletzt: Tochter (51) verhaftet

Die Spurensicherung am Tatort. - Foto: © ANSA / Nicola Fossella

Maria Angela Sarto, 84 Jahre alt, Grundschullehrerin im Ruhestand, ist am gestrigen Dienstag, 27. Dezember, am frühen Nachmittag in ihrem Haus in San Martino di Lupari, einem Dorf in der Region Padua, tot aufgefunden worden. Dort hatte sie mit ihrem 5 Jahre älteren Ehemann Giorgio Miatello gelebt. Die Frau war mit mehreren Stichwunden im Kopfbereich in ihrem eigenen Bett getötet worden. Auch Miatello befand sich in einem sehr ernsten Zustand. Er wurde mehrmals ins Gesicht geschlagen und lag im ersten Stock des Hauses – verletzt, aber lebend. Er befindet sich derzeit auf der Intensivstation des Krankenhauses in Padua.Die jüngste Tochter des Paares fand die Eltern: Da diese nicht auf die wiederholten Anrufe reagiert hatten, kam Chiara Miatello kurz nach dem Mittagessen zu ihnen nach Hause.Ihr Verdacht fiel sofort auf ihre ältere Schwester Diletta Miatello (51), eine ehemalige Polizistin.Der stellvertretende Staatsanwalt von Padua, Marco Brusegan, hat gestern Abend deren Verhaftung angeordnet: Mord und versuchter Mord werden ihr vorgeworfen. Sie hat, soweit bekannt, kein Geständnis abgelegt. Auch das mögliche Tatmotiv liegt noch im Dunkeln. Nach Angaben der ermittelnden Carabinieri soll die zunehmende psychische Instabilität von Diletta Miatello im Fall eine Rolle spielen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.