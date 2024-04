Betreiber von Bozner Autowerkstatt angezeigt

Verletzung des Umweltkodex und falsches Ein- und Ausgangsregister

So wurde in Bozen ein Bereich einer Werkstatt vorsorglich beschlagnahmt, zumal die Beamten dort teils umweltschädliche Abfälle gefunden haben sollen, die nicht rechtmäßig entsorgt worden waren.Der Betreiber der Werkstatt wurde bei der Staatsanwaltschaft wegen Verletzung des Umweltkodex (Gesetzesverordnung 152/2006) angezeigt.In weiteren Betrieben im Trentino und in der Provinz Belluno stießen die Beamten auf nicht ordnungsgemäß ausgefüllte Ein- und Ausgangsregister der Fahrzeuge, was zu entsprechenden Verwaltungsstrafen führte.