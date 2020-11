Betriebe können Mitarbeiter selbst testen

Diese Präzisierung hat Landeshauptmann Arno Kompatscher in einem Schreiben präzisiert. Demnach können Betriebe ihre Mitarbeiter auch selbst in betriebsinternen Gesundheitseinrichtungen testen oder über andere dafür vorgesehene Einrichtungen testen lassen.So schreibt der Landeshauptmann.In der Verordnung 69 hatte es noch geheißen:Dieser Punkt ist somit nicht mehr gültig.Zudem heißt es in der Klarstellung, dass lediglich in „Risikobereichen“ – also dort wo es zu Kontakt unter Kollegen bzw. „Publikumskontakt“ kommen kann – der Einsatz von getestetem Personal vorgesehen ist.Hier gibt es die Interpretation zur Dringlichkeitsmaßnahme.Zur Verordnung fand am heutigen Montag auch ein Treffen mit den Sozialpartnern statt. Diese unterstützen die Teilnahme am Corona-Screening, wie sie in einer Aussendung betonten. Zudem werde in den Unternehmen die 1:10 Regel eingeführt. „Vorbehaltlich der in den Unternehmen geltenden Regeln zur sozialen Distanzierung, wird ein Verhältnis von 1 Person auf 10 Quadratmetern zwischen der maximalen anwesenden Anzahl an Personen im Unternehmen und der gesamten Fläche des Unternehmens festgelegt“, betonen die Sozialpartner in einer Presseaussendung. Zudem sollen Reinigung und Desinfektion verstärkt werden.

stol