<BR \/><BR \/><BR \/>Der Unternehmer überwies daraufhin 60.000 Euro auf ein Konto einer Firma in Kampanien. Als die Betrüger weitere Überweisungen verlangten, wurden Mitarbeiter seiner Bank misstrauisch und verhinderten Schlimmeres.<BR \/><BR \/>Den Ermittlern der Bozner Polizei gelang es, zwei Tatverdächtige auszuforschen. Das überwiesene Geld konnte sichergestellt und dem Unternehmer zurückgegeben werden.<BR \/><BR \/>Die Polizei warnt erneut vor Telefonbetrügern, die mit Druck, Angst und erfundenen Notlagen arbeiten. Banken, Polizei oder Justiz würden niemals telefonisch zur Überweisung von Geld auf „sichere Konten“ auffordern.