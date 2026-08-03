Die Ermittlungen kamen nach der Anzeige des 75-jährigen Opfers ins Rollen. Die Tat liegt bereits einige Zeit zurück: Im Sommer 2020 wurde die Seniorin während eines Urlaubs in Süditalien von einem Leiter einer gemeinnützigen Organisation angesprochen. Dieser überredete die gutgläubige Frau zur Spende – für die sie laut Aussendung der Carabinieri sogar Schulden aufnehmen musste.<h3>\r\nDas falsche Versprechen<\/h3>Mit falschen Versprechen soll er die 75-Jährige dazu gebracht haben, 12.000 Euro für ein angebliches soziales Projekt zu überweisen: Mit dem Geld sollte ein Grundstück gekauft und ein Gebäude für die Betreuung von Menschen mit Behinderung errichtet werden.<BR \/><BR \/>Doch wie die jüngsten Überprüfungen der Beamten zeigen, existiert auch Jahre später weder eine Einrichtung, noch wurde jemals mit den Bauarbeiten begonnen. Im Zuge der Ermittlungen wurde der Mann von den Carabinieri wegen erschwerten Betrugs angezeigt.