Betrüger gibt sich als verhafteter Sohn aus, um Kaution zu kassieren

Allein 8 Hinweise auf einen Betrugsversuch hat die Polizei am Donnerstag erhalten. Das Vorgehen ist dabei immer dasselbe: Einer der Betrüger ruft bei einem Bürger an und gibt sich als der Kommandant einer Polizeiwache aus.Dann eröffnet er den Gesprächspartnern, dass ihr Sohn verhaftet worden sei.Hier kommt sein Komplize ins Spiel: Er wird an das Telefon geholt und gibt sich als der Sohn in Polizeigewahrsam aus. Unter Tränen bittet dieser nun die potenziellen Betrugsopfer um Hilfe.Darauf greift wieder der vermeintliche Kommandant zum Hörer und fordert dazu auf, einen Geldbetrag als Kaution zu überweisen, damit der „Sohn“ wieder auf freien Fuß kommt.Bisher sei noch niemand auf diesen Trick hereingefallen. Alle Betroffenen hätten umgehend die Polizei informiert.Die Polizei weist darauf hin, dass in Italien die Möglichkeit, nach der Bezahlung einer Kaution aus der Haft entlassen zu werden, nicht besteht. Daher fordert sie alle Bürger, die solche oder ähnliche Trick-Anrufe erhalten, auf, sich umgehend bei der 112 zu melden.

pho