Betrüger will Südtirols Handwerker linken

Zahlreiche lvh-Mitglieder haben in den vergangenen Tagen per Mail eine geharnischte Mahnung erhalten. Ein angeblicher Rechtsanwalt aus Bozen fordert sie dazu auf, für die Eintragung in ein Branchenbuch der Firma „Firmenverzeichnis Südtirol“ etwa 800 Euro zu bezahlen.