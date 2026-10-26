Doch von vorn: Die 93-jährige Japanerin hat einen Telefon-Betrüger auffliegen lassen, indem sie sich als leichtes Opfer darstellte und zeitgleich die Polizei alarmierte. Die hochbetagte Pensionistin habe so getan, als ob sie auf die Masche des Kriminellen hereinfalle, berichtete am Montag ein Polizeibeamter. <BR \/><BR \/>Als der Betrüger dann als Polizist verkleidet bei der Frau auftauchte, um sich ihre Kreditkarte geben zu lassen, standen alarmierte echte Beamte bereit und nahmen den Mann fest.<BR \/><BR \/>Die 93-Jährige lebt in der Präfektur Shiga im Westen Japans. Sie erhielt den Angaben zufolge in der vergangenen Woche mehrere Telefonanrufe von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Er sagte, dass eine unbefugte Abbuchung von ihrem Konto vorgenommen worden sei. Sie müsse deshalb ihre Bankkarte einem Polizisten übergeben, der bei ihr zu Hause vorbeikommen werde. <BR \/><BR \/>Da die Frau einen Betrug vermutete, zog sie ihren Sohn zu Rate und verständigte dann die Polizei. Der 47-jährige Betrüger wurde dann in ihrem Haus von Polizisten erwartet und festgenommen.<BR \/><BR \/>Japan hat nach Monaco die zweitälteste Bevölkerung der Welt, ältere Menschen geraten besonders oft ins Visier von Betrügern. Im vergangenen Jahr wurden Opfern von Betrugsdelikten – quer durch alle Altersgruppen – insgesamt rund 325,7 Milliarden Yen (1,86 Mrd. Euro) entwendet.