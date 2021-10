Betrügerische Sekretärin in Zahnarztpraxis fliegt auf

Die Ermittlungen in diesem Fall haben bereits im Mai begonnen, als den Carabinieri eine Anzeige durch eine Frau vorgelegt wurde: Die Geschädigte war in einer Zahnarztpraxis in der Provinz Trient behandelt worden. Nach der Behandlung hatte sie darum gebeten, die Rechnung per Banküberweisung begleichen zu können.Die Sekretärin der Praxis schickte ihr daraufhin den IBAN für die Überweisung innerhalb kurzer Zeit an die Frau weiter. An dieses Konto überwies das Betrugsopfer anschließend 2000 Euro, um die Zahnarztrechnung zu begleichen. Einige Tage später erreichte es auch die entsprechende Rechnung aus der Praxis.Daher staunte die Frau nicht schlecht, als sie nach geraumer Zeit eine Mahnung der Zahnarztpraxis erhielt, sie möge doch bitte die ausstehende Rechnung bezahlen. Verwundert rief die Frau den Zahnarzt an und erklärte ihm, dass die Rechnung bereits beglichen worden sei.Dabei stellten die beiden fest, dass der IBAN, an den das Geld überwiesen worden war, nicht jener der Praxis war. Sogar die Rechnung stellte sich als Fälschung heraus. Nach dieser Erkenntnis gingen beide Geschädigten umgehend zu den Carabinieri und erstatteten Anzeige.Die Ermittler begannen nun den Fall genauer unter die Lupe zu nehmen und konnten aufdecken, dass insgesamt 3 Opfer auf diese Weise betrogen worden waren. Es stellte sich heraus, dass die Sekretärin über Wochen den direkten Kontakt zwischen dem Zahnarzt und seinen Patienten unterbunden hatte und als einzige Vermittlerin zwischen den beiden Parteien agierte. Dies war ihr einerseits durch den pandemiebedingten Stopp aber auch durch einen geschickten Austausch der Telefonnummern im Adressbuch der Praxis gelungen.Die Ermittlungen der Carabinieri ergaben, dass die Sekretärin auf diese Weise wohl mehrere tausend Euro erbeutet hat. Sie wurde auf freiem Fuß angezeigt.

pho