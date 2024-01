Betrug beim Autokauf im Internet: 4 Anzeigen in Sterzing

Opfer zahlte gesamte Summe, ohne das Auto zu sehen

Verkäufer unauffindbar

Identifizierung der Täter über WhatsApp-Verhandlungen

Die Tipps der Carabinieri beim Autokauf im Internet

Dort wurden Autos und ein Traktor zu äußerst attraktiven Preisen angeboten. Nachdem sie Kontakt mit den Verkäufern aufgenommen hatten, wurden die Opfer von diesen und ihren Komplizen dazu überredet, einen Vorschuss auf ein Konto zu zahlen, gefolgt von weiteren Geldbeträgen.In einem Fall zahlte das ahnungslose Opfer die gesamte vereinbarte Summe von 14.500 Euro, noch bevor es das Fahrzeug persönlich begutachtet hatte. Nach Abschluss der finanziellen Vereinbarungen wurde die Lieferung der gekauften Fahrzeuge vereinbart.Der erste Käufer sollte das Auto in Sterzing abholen, jedoch war der Verkäufer am vereinbarten Ort nicht auffindbar. Der zweite Käufer reiste aus Arezzo an, um den für einen Endpreis von 6000 Euro erworbenen Traktor abzuholen. Doch bei ihrer Ankunft in Sterzing stellten sie fest, dass die vom Verkäufer angegebene Adresse nicht existierte und der Verkäufer unauffindbar war.In ihrer Verzweiflung wandten sich beide an die örtliche Polizeiwache in Sterzing, um den Vorfall zu melden.Die Carabinieri nahmen umgehend die Ermittlungen auf und konnten durch gründliche Auswertung der sichergestellten Unterlagen die Inhaber der Postepay-Karten identifizieren, über die die Verhandlungen über WhatsApp geführt wurden.Dies führte zur Identifizierung der Täter und zur Sammlung unwiderlegbarer Beweise gegen sie. Diese Täter hatten bereits zahlreiche Strafanzeigen wegen ähnlicher Delikte mit dem gleichen Modus Operandi im ganzen Land zu verantworten und wurden bei der Staatsanwaltschaft Bozen wegen Betrugs angezeigt.Die Carabinieri warnen: Kaufen Sieund vermeiden Sie Links, die über verdächtige E-Mails oder Nachrichten verschickt werden.Überprüfen Sie dieund lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie einen Kauf tätigen.Geben Sieweiter.Prüfen Sie dieund verwenden Sie nach Möglichkeit sichere Zahlungsplattformen.Im Zweifelsfallmit dem betreffenden Verkäufer oder Produkt gemacht haben.