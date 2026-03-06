Die Bozner Finanzpolizei stießen bei ihren Ermittlungen auf den wohlhabenden Unternehmer. Nach den bisherigen Erkenntnissen hat er in den vergangenen fünf Jahren keine Einkommensteuererklärungen abgegeben und dabei Einnahmen sowohl aus dem Schmuckverkauf in seinem Bozner Geschäft als auch aus dem Betrieb einer luxuriösen Beherbergungsstruktur in einer bekannten Sommer- und Wintersportdestination in den Bergen verschwiegen.<h3>\r\nJahrelang keine Erklärung der Einnahmen<\/h3>Bei der Kontrolle stellten Finanzbeamten zwar eine formal einwandfrei geführte Buchhaltung fest. Dennoch hatte der Unternehmer systematisch darauf verzichtet, die jährliche Erklärung der Einnahmen aus beiden Tätigkeiten einzureichen. In der Folge blieb auch die Zahlung der IRPEF (Einkommensteuer) aus, die von den Ermittlern auf mehr als 800.000 Euro beziffert wurde.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Steuerprüfung wurde der Unternehmer – für den bis zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung die Unschuldsvermutung gilt – bei der Agentur der Einnahmen in Bozen gemeldet, um die hinterzogenen Steuern einzufordern. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig erfolgte eine Anzeige bei der örtlichen Staatsanwaltschaft wegen der unterlassenen Abgabe der Steuererklärung. Angesichts der Höhe der dem Fiskus entzogenen Beträge ist dieser Tatbestand strafrechtlich relevant.