Die Frau war im Netz auf ein vermeintlich seriöses Inserat aufmerksam geworden, das eine Ferienunterkunft im Badeort Acciaroli in Kampanien zeigte. Nach Austausch mehrere Nachrichten über WhatsApp mit den angeblichen Vermietern ließ sie sich zu einer Überweisung von 250 Euro in Form einer Anzahlung hinreißen. <BR \/><BR \/>Als die Frau in der Folge eine Kopie des Mietvertrages forderte, reagierten die mutmaßlichen Betrüger mit einer weiteren Forderung. Das Dokument könne erst nach einer Zahlung eines weiteren Betrags in Höhe von abermals 250 Euro ausgehändigt werden. Die Frau wurde misstrauisch und wandte sich an die Carabinieri von St. Ulrich. <BR \/><BR \/>Den Ordnungshütern gelang es schließlich, die beiden mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittler prüfen nun, ob die beiden Verdächtigen auch für weitere Fälle verantwortlich sein könnten, bei denen Urlaubssuchende auf gefälschte Angebote für Ferienunterkünfte hereingefallen sind.