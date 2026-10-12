Der Mann aus der Provinz Cagliari war über WhatsApp auf das Angebot für einen Kleinwagen zu günstigen Konditionen aufmerksam geworden. Die angeblichen Vermieter forderten ihn zu einer schnellen Überweisung auf. Nachdem eine erste Sofortüberweisung gescheitert war, überwies er 420 Euro auf das Konto eines 19-Jährigen aus der Provinz Neapel. Danach brachen die Anbieter den Kontakt ab.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen führten die Carabinieri auch zu einem 45-Jährigen aus der Provinz Ascoli Piceno. Über dessen Konto soll regelmäßig Geld aus verschiedenen Betrugsfällen geflossen sein. Die mutmaßlich illegalen Geldflüsse belaufen sich auf mehr als 5.000 Euro. Der Mann war bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt. Beide Männer wurden angezeigt.