In den vergangenen Tagen sind in mehreren Mehrfamilienhäusern der Landeshauptstadt gefälschte Aushänge aufgetaucht – angeblich im Auftrag des Innenministeriums.<BR \/><BR \/>Darin werden angebliche Kontrollen der Wohnsitzmeldung angekündigt, die Bewohner des Hauses werden in diesem Zusammenhang dazu aufgefordert, den Zugang zu den Wohnungen zu ermöglichen.<h3>\r\nHausverwalter schlagen Alarm: „Es handelt sich um Betrug“<\/h3>Hausverwalter schlagen Alarm und warnen eindringlich vor den Aushängen, denn in Wahrheit handelt es sich bei den Schreiben um eine dreiste Betrugsmasche, wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet. „Achtung, es handelt sich um Fälschungen. Dahinter stecken Kriminelle“, heißt es in einer Mitteilung eines betroffenen Bozner Hausverwalters.<BR \/><BR \/>„Sollten solche Mitteilungen an Ihren Hauseingängen angebracht werden oder verdächtige Personen an Ihrer Wohnungstür erscheinen, öffnen Sie keinesfalls die Tür. Und verständigen Sie umgehend die zuständigen Behörden“, heißt es weiter in der Mitteilung des Hausverwalters.