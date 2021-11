Betrugsfall: 17-Jähriger gibt sich als unbegleiteter Migrant aus

Der Jugendliche hatte sich im Juli an die Behörden in Bozen gewandt und auf sein Ersuchen hin erhielt er als vermeintlich unbegleiteter Jugendlicher einen Platz in einer Unterkunft sowie eine Aufenthaltsgenehmigung. Allerdings zeigte sich bald bei der näheren Kontrolle seiner Dokumente, dass er gemeinsam mit seinem 45-jährigen Vater über Gorica/Görz/Gorizia eingereist war. Der Vater lebt in Südtirol und ist als Bauarbeiter tätig. In Absprache mit dem Jugendgericht wurde der 17-Jährige an diesen übergeben.Beide wurden wegen schweren Betruges angezeigt: Sie hatten unberechtigt 7500 Euro von der Gemeinde Bozen erhalten. Ein Verwaltungsverfahren zum Widerruf der Aufenthaltsgenehmigung des Jugendlichen ist zudem eingeleitet worden.Wie aus einer Aussendung der Staatspolizei hervorgeht, ist dies bereits der dritte Fall von als unbegleitet gemeldeten albanischen Minderjährigen, bei denen nachgewiesen werden konnte, dass sie von ihren Eltern nach Südtirol begleitet wurden, um die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung nach Erreichen der Volljährigkeit zu erleichtern.

