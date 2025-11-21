Rund 55.000 Bewerber für das Medizinstudium haben die erste Prüfungsrunde des neuen sogenannten „offenen Semesters“ absolviert, das Anfang September begonnen hatte. 87 Prozent derjenigen, die Lehrveranstaltungen besucht hatten, meldeten sich zur Prüfung an.<BR \/><BR \/>Das Verfahren wurde kontinuierlich überwacht, doch Fotos mit den Fragen des Tests kursierten vor Ende der Prüfung in sozialen Netzwerken. <BR \/><BR \/>Universitätsministerin Anna Maria Bernini kündigte Strafen an. Wie aus dem Ministerium verlautete, sollen die Verantwortlichen identifiziert werden. Die Konferenz der Universitätsrektoren kündigte vorbildhafte Strafen an. <BR \/><BR \/>Bis 3. Dezember sollen die Ergebnisse auf der Plattform Universitaly veröffentlicht werden. Die Studierenden haben dann 48 Stunden Zeit, das Ergebnis anzunehmen oder abzulehnen. Der zweite Prüfungstermin ist für den 10. Dezember angesetzt.