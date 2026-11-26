Der Trick, sich als Polizist oder Carabiniere auszugeben, um Geld oder Wertgegenstände zu erschwindeln, grassiert seit Jahren. Üblicherweise suchen sich die Täter gezielt betagte Opfer aus und lügen ihnen vor, dass sie – wenn sie bezahlen – Schlimmeres verhindern könnten, meist für einen Verwandten oder Freund, der mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. <BR \/><BR \/>Der 47-Jährige, der am Mittwoch n am Bozner Landesgericht U-Richter Ivan Perathoner vorgeführt wurde, soll hingegen versucht haben, mit einer abgewandelten Version dieses Tricks zu punkten.<BR \/><BR \/>Am Montag hatte ein Mitarbeiter in einem Goldankaufsgeschäft in Bozen einen Anruf entgegen genommen. Sein Gesprächspartner stellte sich als Polizist vor. Ihm zufolge hätten Ermittlungen ergeben, dass sich gestohlener Schmuck im Geschäft befinde. Er werde einen Kollegen vorbeischicken, um das Diebesgut abzuholen. Kurz darauf kam der Inhaber ins Geschäft. <BR \/><BR \/>Er schöpfte sofort Verdacht, als ihm der Mitarbeiter vom Anruf des „Polizisten“ berichtete, und alarmierte die echten Ordnungshüter. So waren diese rechtzeitig zu Stelle, um zu beobachteten, wie ein Mann sich den Schmuck aushändigen ließ und ihn in einen Beutel legte. Als der Verdächtige das Geschäft wieder verließ, nahmen die Beamten ihn und die Beute – 2,8 Kilo Schmuck im Gesamtwert von rund 300.000 Euro – in Empfang. <BR \/><BR \/>Bei der Haftprüfung stemmte sich die Verteidigung gegen den Antrag auf U-Haft der Staatsanwaltschaft. Betrug liege nicht vor, da dieser Straftatbestand neben der Irreführung auch einen rechtswidrigen Vorteil zum Nachteil des Opfers voraussetze. Da die Schmuckübergabe unter dem wachen Auge der Ordnungshüter stattgefunden habe und der Schmuck sichergestellt wurde, fehle dieser Schaden. Und für Betrugsversuch liege die mögliche Höchststrafe unter jener, für die U-Haft möglich sei. <BR \/><BR \/>In der Folge belegte Richter Perathoner den Verdächtigen mit der freiheitsbeschränkenden Maßnahme des Aufenthaltsverbotes in Südtirol.